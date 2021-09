Sindicato dos artistas não libera registro para Juliette

Juliette Freire, campeã do 'BBB 21', planeja mais uma empreitada no mundo artístico, mas desta vez, na dramaturgia. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, nos bastidores da TV Globo comenta-se a intenção de colocar a paraibana para fazer uma participação no remake de 'Pantanal' e, por isso, a contratada da emissora estaria tentando tirar o DRT (registro profissional para atuar) dela. Quando procurada, a Globo, através de sua assessoria de imprensa, nega as informações.

A colunista entrou em contato com o presidente do Sindicato dos Artistas, Hugo Gross, e ele confirmou que sim, que a equipe de Juliette fez a solicitação do DRT online há cerca um mês e meio. Gross afirmou que foi um processo de tramitação normal, que começou com o pedido do DRT via email, mas foi negado.

"A gente não pode liberar o registro para Juliette porque não há trabalhos suficientes que comprovem que ela seja atriz, portanto não há embasamento profissional para que ela detenha um DRT. O documento enviado pela equipe de Juliette, com objetivo de comprovar seus trabalhos como atriz, tinha apenas imagens da cantora fazendo comerciais para algumas lojas, após sua saída do 'BBB'", explicou Hugo à coluna.