Simone revela o nome da filha que está esperando

Simone Mendes e Kaká Diniz anunciaram o nome de sua filha neste domingo (1): Zaya. O casal havia inicialmente escolhido o nome Maya, revelado no dia em que descobriram o sexo do bebê em uma live, mas acabaram mudando de ideia nos últimos meses.

Em um vídeo postado no canal de Simone, os dois explicaram o processo para chegar na decisão depois de muita discussão. “Kaká queria um nome, eu queria outro, cada parte da família queria um, até que chegamos em um consenso”, começou Simone.

“O nome no fim é uma mistura. O nome que o Henry gostava era Maya, eu queria Zara, surgiu uma mistura dos dois”, completou Kaká.

A irmã de Simaria afirmou: “Pensa no trabalho que nós tivemos para encontrar esse nome”. Kaká, então, ressaltou, que o nome Maya não havia agradado a todo mundo e, por isso, acabou sendo descartado".

O marido da sertaneja lembrou ainda que o filho deu um outro palpite para batizar a futura irmãzinha em homenagem para uma amiguinha. A cantora descartou batizar a filha de Liz, mas fez uma ressalva: “É legal”.

Com o jeito espontâneo de sempre, Simone também recusou Linda. “E se for feia?”, disparou. “Não tem problema, para a gente vai ser linda do mesmo jeito. Mas acho que tem nada a ver. É um adjetivo”, completou Kaká.