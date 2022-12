Simaria publica foto de topless e divide opiniões: 'Quer chamar atenção'

Sempre elogiada por suas fotos no Instagram, a cantora Simaria, ex-dupla com Simone, dividiu a opinião dos seus mais de 28 milhões de seguidores ao compartilhar, na noite de domingo (04), um registro sensual fazendo topless. Apesar de receber cerca de 580 mil curtidas e muita exaltação, a publicação foi alvo de críticas, com muitos internautas alegando que a sertaneja queria chamar atenção.

"Suba bem alto, inspire o ar rarefeito, veja o que nunca foi visto; parta, perca-se, mas faça a escalada", escreveu ela na descrição da foto, no qual aparece tapando os seios com os braços, veja:

Assim como em várias recentes publicações, uma enxurrada de seguidores teceram críticas a voz do hit "Regime Fechado". "Isso se chama desespero para não ser esquecida", alfinetou uma. "É apelação que chama?", disse outra. "Precisa se mostrar para aparecer", comentou um.

Com a repercussão, outros internautas saíram a favor de Simaria. "Não entendo como outras mulheres criticam dessa forma, cadê a empatia?", questionou uma. "Ela é linda! Ninguém fala de time que está perdendo", alegou outra.

Polêmica com fotos

Simaria vem enfrentando uma polêmica com suas as recentes publicações no Instagram, já que muitas internautas estão alegando que ela tem uma forte necessidade de "exibir o corpo". No entanto, a própria cantora já destacou que não se importa com os comentários, que é uma mulher solteira, bem resolvida, livre, e nada vai impedi-la de compartilhar os registros.

