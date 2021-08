Silvio Santos foi infectado com Covid-19 e está internado para tratamento

Aos 90 anos, Silvio Santos precisou ser internado, no Hospital Albert Einsten, na capital paulista nesta quinta-feira (13), após contrair a Covid-19. Pelo estado da infecção, ele foi encaminhado para Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As informações são da colunista Fabia Oliveira.

De acordo com a coluna, o apresentador estava acompanhado da filha, Patrícia Abravanel. Ele segue sendo acompanhado por toda a equipe médica do hospital.

A filha do apresentador, confirmou o estado do pai em suas redes sociais, e disse que ele ainda clinicamente bem e brincando com todos; veja: