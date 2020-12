Silvio Santos completa 90 anos e é homenageado em selo Correios

Silvio Santos, o apresentador mais antigo no ar na tevê brasileira, completou 90 anos de idade no último sábado 12 de dezembro. A data foi celebrada com o lançamento de um selo dos Correios que homenageia o fundador do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).

O comunicador nasceu em 12 de dezembro de 1930, no Rio de Janeiro, e tem como nome de batismo Senor Abravanel. Com o nome artístico de Silvio Santos, ele estreou na televisão em 1962 e se tornou uma das figuras mais queridas do público, detentor da carreira mais longeva e bem-sucedida da história da televisão brasileira.

Selo

Selo dos Correios (Divulgação)

O selo que estampa o rosto do comunicador foi posto em circulação no próprio sábado. O Correios informaram, por meio da assessoria de imprensa, que a arte do selo traz ainda, na parte inferior, a inscrição “90 anos” e a assinatura do apresentador.

Já o carimbo comemorativo, também denominado “marca postal”, reproduz a efígie do comunicador ladeada pelas indicações “90 anos” e “Silvio Santos”. Na parte inferior da peça, figuram o nome “Correios”, o local de lançamento, “São Paulo – SP”, e a data de aniversário do apresentador, “12/12/2020”. A peça ficará resguardada na agência Central de São Paulo, no Vale do Anhangabaú, até 11 de janeiro de 2021.

A peça filatélica já pode ser adquirida por fãs e colecionadores. O valor da folha de selos é de R$ 47,80, podendo passar a R$ 36,00 a partir da segunda unidade adquirida. A estampa poderá ser solicitada em todas as agências do país e também na loja virtual dos Correios, por tempo limitado.