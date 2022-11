Show de despedida de Elton John será transmitido ao vivo; saiba onde assistir

No próximo domingo (20), o cantor e compositor Elton John sobe ao palco do Dodger Stadium, estádio de beisebol de Los Angeles, para realizar o seu show de despedida nos Estados Unidos, encerrando a turnê "Farewell Yellow Brick Road".

O show, realizado onde há 47 anos o astro consolidou seu sucesso, será o pontapé inicial para a produção do documentário "Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and The Years That Made His Legend", que abordará a carreira e vida do autor de "Tiny Dancer".

Elton John no show histórico realizado em novembro de 1975. (Foto: @terryoneillofficial)

"Sentir a energia dos melhores fãs, não apenas novamente no Dodger Stadium, mas desta vez de todo o mundo, daqueles que assistem ao vivo de suas casas, será algo realmente muito especial para mim", comentou John em um comunicado. "Estou entusiasmado para celebrar esta noite especial com o mundo inteiro. Espero que todos sintam o poder e a alegria que é se apresentar em um palco tão icônico como o Dodger Stadium. Como fiz há quase 50 anos",finalizou.

Além da lenda da música, a apresentação contará com convidadas como Dua Lipa, Kiki Dee e Brandi Carlile.

Onde assistir o "Elton John Live: O Show da Despedida"?

O show será transmitido ao vivo pelo serviço de streaming Disney+, a partir das 23h30 de domingo (20).

Relembre o sucesso "Sacrifice"

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraova, editor web)