Sheila Mello expõe pedido constrangedor em ensaio nu com Scheila Carvalho; entenda

Sheila Mello desmentiu os boatos de que não se entendia bem com Sheila Carvalho, quando ambas faziam parte do grupo "É o tchan!". Em 1999, elas posaram nuas para a Playboy e foram levantados rumores de que havia algum desentendimento, já que em algumas fotos Mello e Carvalho foram clicadas com uma certa "distância" uma da outra.

De acordo com a loira, o motivo para o afastamento notado nas fotos teria sido um pedido constrangedor durante o ensaio para a revista masculina. Em entrevista ao TV Fama, Sheila abriu o jogo ao revelar que foi proposto a ela e a parceira do "É o tchan!" a simulação de um casal em um clima "quente", causando desconforto nas duas.

“As pessoas queriam que a gente tivesse quase se pegando e falamos: “Não existe isso, vamos tirar foto, cada uma na sua pose, a gente não vai se pegar para foto”. Esse foi o contexto que a gente falou que ficaria mais distante”, disse.

