Sheila Mello beija namorado na piscina

A dançarina Sheila Mello,43, publicou em sua rede social, nesta segunda-feia (25), uma foto dando um beijo no namorado, o ex-jogador de tênis João Souza, mais conhecido como Feijão, de 33 anos, em uma piscina.

"Com um café da manhã desses e com esse moreno do meu lado, tem como a semana iniciar de forma ruim? Impossível", escreveu Sheila, que está curtindo alguns dias de férias com o amado em Paraty, no Rio de Janeiro.

Recentemente, a dançarina abriu o álbum de fotos de seu novo apartamento em São Paulo após meses de reforma ."Depois que eu me separei, tive que correr para arranjar um cantinho, que era um cantinho de passagem, uma transição rápida até achar o meu lugar. Moro em São Paulo, então queria a praticidade e a segurança de apartamento, ainda. Eu achei! Neste cantinho já consigo imaginar a minha família, os momentos com a minha galega", afirmou ela, que foi casada com o ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, de quem se separou em 2018 e com quem tem uma filha, Brenda, de 8 anos.