Sérgio Mamberti redescobriu o amor com outro homem após a morte da mulher; entenda

Na manhã desta sexta-feira (3), o teatro e a TV perderam o ator Sérgio Mamberti, que faleceu aos 82 anos. Com uma carreira de sucesso há várias décadas, em sua vida, o artista se envolveu em pelo menos duas grandes histórias de amor. A primeira foi ao lado de Vivian Mahr, a mãe de seus três filhos e, depois, com Ednardo Torquato, com quem teve mais de 35 anos de união. As informações são do UOL.

Em sua biografia "Senhor do Meu Tempo", publicada recentemente, o ator contou vários detalhes de sua vida. Ele citou a dor pela morte de Vivian, aos 37 anos, em consequência de uma insuficiência cardíaca, no ano de 1980. A primeira esposa enfrentou 18 internações e momentos dolorosos.

“Os dois últimos anos haviam me afetado profundamente, como também foram marcantes na vida dos meninos. Afinal, não é fácil ver a mãe tão doente, definhando a cada dia”, escreveu. Ele disse que também se sentiu aliviado de poder vê-la descansar em paz. Com ela, os dois tiveram os filhos Eduardo, Carlos e Fabrício.

Então falou sobre como conheceu Ednardo Torquato, ou simplesmente Ed, como costumava chamar o companheiro. Tudo aconteceu em viagem com uma peça de teatro, o eterno tio Victor do "Castelo Rá-Tim-Bum". Eles foram morar juntos em 1985 e tiveram 37 anos de união. O segundo esposo também faleceu de uma doença trágica.

Ed teve síndrome de Wernicke-Korsakoff, caracterizada pela amnésia e forte confusão mental. Acabou tendo uma infecção urinária e morreu aos 62 anos, em 2019. O ator e Ed são pais adotivos de uma menina, Daniele. “Ed, meu companheiro querido, nos deixou muito cedo. Pela segunda vez, tive de experimentar a mesma ausência sofrida com a partida de Vivian, em 1980”, declarou na biografia.