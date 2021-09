Atores do ‘Castelo Rá Tim Bum’ lamentam morte de Mamberti: 'Brinque aí nas estrelas, Dr. Victor'

A partida do ator Sérgio Mamberti, na madrugada desta sexta-feira (3), em decorrência de uma infecção pulmonar, aos 82 anos, foi lamentada por colegas de trabalho, nas redes sociais. Ele recebeu mensagens dos atores que contraceram com ele no no programa infantil "Castelo Rá Tim Bum", nos anos 90, na TV Cultura.

Cássio Scapin, que interpretou o sobrinho Nino do saudoso Dr. Victor (Mamberti), publicou uma foto ao lado do artista, relembrando o período que trabalhavam juntos.

“Nosso Tio Vitor! Hoje partiu um homem, um artista que lutou pelo progresso e desenvolvimento da nação brasileira, com as armas que tinha, a cultura e a arte! Fará imensa falta a sua força! Nosso coração doido se despede com muita dor e uma grande salva de palmas! Bravos meu querido!”, escreveu na legenda.

Em outra publicação, o ator e roteirista Luciano Amaral, que interpretava Pedro no “Rá Tim Bum”, relembrou o legado deixado por Mamberti na cultura brasileira. “Descanse e brinque aí nas estrelas, Dr. Victor. Tenho certeza que vc será mto bem recepcionado pelo Etevaldo, pelo Mau e pelo Porteiro”, disse.