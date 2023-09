Serginho Groisman testa positivo para covid-19: 'Estou com alguns sintomas'; vídeo

Após novo surto de covid-19, Serginho Groisman entrou para a lista de globais que pegaram. Após Tata Werneck e Jonathan Azevedo, foi a vez do apresentador testar positivo para a doença.

“Oi, minha gente. Eu estou passando por aqui para falar que eu testei positivo para a covid. Estou com alguns sintomas, mas já estou me tratando. A família fez testes, está todo mundo bem e eu estou isolado. É isso. Fiquem bem”, disse Serginho, em um vídeo publicado no seu perfil no Instagram.