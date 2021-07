Separação fake? Vizinhos de Pyong e Sammy dizem que casal continua junto

Fontes da coluna Leo Dias, no Metrópoles, dizem que Pyong Lee e Sammy Lee continuam juntos. Na terça-feira (20), Sammy divulgou no Instagram que o casamento com o ilusionista havia chegado ao fim, após uma possível traição em reality.

As fontes dizem que o casal foi visto junto no domingo (18) em um shopping. E que na terça-feira, no dia em que Sammy anunciou a separação, eles estavam de mudança para um condomínio de luxo.

Os boatos da possível traição de Pyong, no reality, estavam circulando há semanas. Sammy chegou a negar o suposto affair e disse que Pyong “não havia caído em tentação”. Mas, semanas depois, ela informou que o casamento tinha chegado ao fim.

“Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir pra mim, para salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego minha vida em tuas mãos, Deus, por favor não deixe meu filho sentir a minha dor! Filho, escrever isso com você no colo é doloroso demais”, escreveu nos Stories do Instagram.