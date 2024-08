Sem maquiagem e de cavanhaque, Ken Humano vira frentista e compartilha novidade nas redes sociais

Felipe Máximo Dias de Oliveira, conhecido como Felipe Adam ou como Ken Humano abandonou a maquiagem, roupas coloridas e peruca para inovar. O auxiliar de pedreiro virou frentista em um posto de combustíveis. De acordo com o G1, o jovem de 20 anos, passou por diversas mudanças internas e externas até chegar na sua atual situação.

Agora de cavanhaque, óculos de lentes 'espelhadas' e uniforme de trabalho, Felipe celebrou a nova fase na vida: "Como uma fênix, morri e nasci de novo".

O jovem que tem mais de 13 mil seguidores no Instagram, deixou Peruíbe, no litoral de São Paulo, há quatro meses para morar em Diadema (SP) depois de passar por "questões familiares".

Longe da customização do personagem do universo Barbie, que já foi considerado por ele com um hobby, Felipe "busca por identidade" e diz agarrar o novo trabalho com "unhas e dentes".

"Sinto que, pela primeira vez, consegui uma oportunidade e, com paciência, vou conquistar uma máquina de lavar, um ventilador, e olhar para o meu lar sabendo que tenho segurança e conforto", desabafou Felipe.

O ex-Ken Humano conta que tem aproveitado os diversos empregos que encontrou pelo caminho, antes de ser contratado como frentista, ele trabalhou como auxiliar de cozinha em uma churrascaria em São Paulo.

De acordo com Felipe, a caracterização como personagem foi por "necessidade", mas agora ficou para trás. Ele revela que guarda com carinho as memórias construídas nesse período: "Jamais vou me arrepender de ter vivido tudo isso. Olho para as fotos e vídeos e [sinto] como se fosse uma outra pessoa mesmo".

Mesmo assim, Felipe não descarata uma nova caracterização para fins artísticos no futuro. "Como trabalho, toda aquela brincadeira e fantasia é válida", comentou.