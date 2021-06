Sem assumir volta, Gusttavo Lima e Andressa posam pela primeira vez após separação

Em foto publicada pela apresentadora Deia Cypri, Gusttavo Lima e Andressa Suita apareceram juntos pela primeira vez após separação oficial em outubro de 2020. Na ocasião, Andressa chegou a dizer que foi pega de surpresa com o fim do casamento, sendo acordada de madrugada pelo sertanejo dizendo que queria terminar.

"Sobre momentos especiais. Sempre bom estar com amigos que amamos", escreveu Deia na legenda da publicação.

"Passei mal, mas passo bem", disse uma das fãs sobre o registro. "Casalzão", afirmou outra. "Quase infartei vendo essa foto", disse um terceiro.

Gusttavo e Andressa não oficializaram o retorno do relacionamento, mas costumam trocar comentários e aparecem em stories publicados nas redes sociais. Em março, Andressa Suita destacou que não vai rotular o relacionamento com Gusttavo Lima em entrevista para o canal no YouTube de Sabrina Sato. "Acho que Deus prepara tudo", afirmou sobre o tema.