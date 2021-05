Selton Mello prestigia live de Juliette e fãs shipam o casal

O ator Selton Mello prestigiou a live de Juliette Freire, campeã do “Big Brother Brasil”, na madrugada de sábado (29), e deixou a paraibana ruborizada. Em determinado momento, sem saber que ele assistia à transmissão, a advogada pediu para as amigas falarem alguma coisa e ouviu: “Selton Mello está na live”. Imediatamente, Juliette se arrumou, ficou envergonhada e fez sinal de silêncio para as amigas. “Deixa eu ajeitar meu cabelo”, brincou ela.

A reação espontânea da moça rendeu burburinhos nas redes sociais e Selton Mello foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Os fãs de Juliette resgataram alguns comentários que o ator deixou nas postagens da paraibana: “Selton Mello, um dos maiores cactos que você respeita”, lembrou a usuária Maya.

Já uma seguidora identificada apenas como Juliana foi mais enfática e pediu um encontro entre os dois: “Homem, agilize isso aí, mande um PCR negativo e convide Juliette pra um jantar romântico no quintal da mansão da Anitta”, disse ela, se referindo ao lugar onde a ex-sister está hospedada no Rio de Janeiro.

Até mesmo um vídeo da apresentadora Astrid Fontenelle foi recuperado pelos internautas. No registro, a titular do programa Saia Justa disse que, depois da edição com Juliette ter ido ao ar, o ator lhe mandou algumas mensagens sobre a campeã do reality show.

Há duas semanas, vencedora do “Big Brother Brasil” 21, já havia trocado elogios com o ator durante outra live, no sábado (15). No vídeo, a paraibana comentou, após ver que o ator estava assistindo à transmissão: “Selton Mello, a voz mais gostosa que eu já ouvi, muito obrigada pelo apoio. Um homem extremamente inteligente, politizado, gostoso...”

O ator e diretor também a elogiou e contou que assistiu à live, que durou horas, na íntegra. “A única live que assisti inteira. Carisma e simplicidade: demais”, disse e desejou sorte à campeã do “BBB”: “Entrou dez vezes na fila do carisma e da simplicidade. Vai com fé na estrada!”.

Sarah ficou com famosos

Enquanto isso, a ex-“BBB” Sarah desmentiu os boatos de que teria se relacionado com o DJ Pedro Sampaio e contou que já ficou com vários famosos. “Não tenho certeza, talvez uns sete”, entregou ela, se negando a revelar os nomes.

A brasiliense revelou ainda que ficou pela última vez com alguém uma semana atrás e disse que já deu toco em um famoso que tem o nome inciado pela letra F. Perguntada se seria Fiuk, ela negou: “Fiuk nunca deu em cima de mim gente”.

Sarah aproveitou a oportunidade para dizer que Rodolffo é o famoso que vive lhe mandando mensagens provadas e curtindo duas publicações. “O povo vê lá e enche o saco. A galera fica tudo de olho”. Ela também disse que ficaria com Felipe Tito, caso ele chegasse nela.