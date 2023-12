“Se Eu Fosse Luísa Sonza”: saiba mais sobre a série documental da artista

Intitulada “Se Eu Fosse Luísa Sonza”, a série documental sobre vida e carreira da artista até agora foi lançada nesta quarta-feira, 13, na Netflix. A obra conta com três episódios de 30 minutos e é dirigida por Isabel Nascimento, com produção executiva de Luisa Barbosa e Renata Brandão. Diversos momentos da trajetória de Luísa são abordados na série, desde sua infância até grandes marcos da carreira - como apresentação no The Town em 2022 e no Rock In Rio em 2023. Polêmicas e acontecimentos caóticos na vida da cantora gaúcha não ficam de fora do produto audiovisual.

A vida pessoal de Luísa é abordada na série, assim como a criação de seu último trabalho, “Escândalo Íntimo”. Whindersson, youtuber e ex-marido de Luísa, participa da produção junto com outros personagens marcantes da história da cantora. “O roteiro buscou fazer um paralelo entre a trajetória da Luísa até aqui e ao mesmo tempo seguí-la no seu dia a dia por 6 meses durante a composição e gravação do álbum Escândalo Íntimo - o que também resultou num retrato do trabalho coletivo e complexo que é a carreira de uma popstar”, diz Luisa Barbosa.

Luísa e Whindersson se casaram em 2018 e após dois anos veio o divórcio. Em “Se Eu Fosse Luísa Sonza”, a crítica do público mediante a separação do casal é retratada. Além disso, a artista também fala sobre o processo de racismo ocorrido em 2018, que veio a público recentemente. Ataques na internet, cancelamentos e hates que a cantora sofreu são abordados no roteiro. Os problemas de Luísa com a saúde mental não são deixados de fora.

“Eu vim de um lugar extremamente conservador, não só por parte da minha família, mas pela sociedade em que eu vivia. Então, no meu trabalho eu procurei me empoderar também. Havia uma necessidade pessoal também de libertação”, fala Luísa.

O lançamento no dia 13 de dezembro não é por acaso. Essa data, segundo Luísa, marca o início da produção de “Escândalo Íntimo” - o último álbum lançado pela cantora. Ainda incompleto, o disco conta com 24 faixas, sendo 17 já divulgadas. Dentre elas, está “Chico”, música dedicada ao ex-namorado de Luísa, Chico Veiga - conhecido como Chico Moedas. Na semana em que a canção chegou em primeiro lugar nas paradas brasileiras, a artista descobriu que havia sido traída pelo parceiro. O álbum é atingiu 15,6 milhões de streams nas primeiras 24 horas, é o terceiro de uma artista latina mais reproduzido no Spotify e foi o primeiro do Brasil a chegar mais rápido nos 100 milhões de streams.

Em postagem no Instagram, a cantora diz que se sente nervosa com os bastidores da vida e carreira expostos: “Gravar esse doc sem dúvidas foi uma das coisas mais difíceis que já fiz até aqui. Estava em um momento muito vulnerável, física e emocionalmente, onde muita coisa que vi me incomoda e me dói. De qualquer maneira no fim, acredito que seja importante, já que minha vida é exposta e minha história já foi e é contada em tantas versões.”

Luísa Sonza tem 25 anos e já se firma como grande artista pop no Brasil. Natural de Tuparendi, no Rio Grande do Sul, a cantora tem mais de 11,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)