Em documentário, Whindersson Nunes revela que foi ele quem terminou o casamento com Luísa Sonza

A série documental "Se Eu Fosse Luísa Sonza", que estreou nesta quarta-feira (13) na Netflix, trouxe relatos inéditos de Whindersson Nunes sobre o fim do casamento com a cantora. O humorista revelou que foi ele quem tomou a decisão de terminar a relação, após um período difícil em que se distanciou de Luísa Sonza, começou a usar drogas e preferiu ficar com os amigos.

A participação do comediante no documentário repercutiu nas redes sociais, principalmente por conta da primeira frase que Whindersson fala no episódio: "Volta pra mim, Luísa Sonza". Mesmo em tom de brincadeira, internautas começaram a torcer pela volta do ex-casal, que teve um término muito comentado na mídia e nas redes sociais.

A produção detalha como os dois se conheceram e, pela primeira vez, como terminaram. Sobre o fim do casamento dos dois, Whindersson revelou, pela primeira vez, que a decisão de se separar partiu dele e citou o período com drogas. "Usava droga porque queria. Era aquela ilusão de ser divertido, de que não ia lembrar. Só queria que os dias passassem. Estava meio perdido", confessou.

O humorista contou que, a partir de então, a relação dos dois não era mais a mesma. "Eu vi que estava assim meio... A gente já não conversava, não tinha mais aquela vontade. A gente dormia junto, tinha tudo que um casal fazia, menos o amor do casal", revelou.

Luísa também falou sobre o período difícil do relacionamento. Ela disse que se esqueceu dos seus próprios problemas para prestar atenção nos de Whindersson. "Talvez ele nem saiba disso, porque eu tinha 19 anos. E eu acho que tentando salvar o outro, você só piora, porque você não está se salvando. Eu também estava com a cabeça totalmente ferrada, não estava legal. Mas eu não era a prioridade. As pessoas vinham falar comigo sobre o Whindersson, sobre a saúde dele. Eu era a culpada pela depressão do Whinderson, pelo hate que recebia, por tudo", desabafou a cantora.

"A gente tinha uma vida exposta, mas era ótima. E foi, de fato. Foi lindo, eu amei o meu casamento com o Whindersson", reforçou. "Se o povo não tivesse infernizado tanto a nossa vida, a gente estaria junto até hoje".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)