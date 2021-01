Scheila Carvalho se firma como influencer fitness

Prestes a completar 25 anos no meio artístico, Scheila Carvalho percebeu seu lado como influencer fitness ganhar força em pleno período de quarentena. Compartilhando sua rotina de atividades físicas, a apresentadora e dançarina, de 47 anos de idade, afirma que “a constância é o segredo de tudo” e faz investir em lives de treinos.

Mãe de Giullia, de 10 anos, do casamento com o cantor Tony Salles, Scheila afirma que a maturidade fez com que passasse a ter foco na saúde. “Para nós, mulheres, a questão da reposição hormonal é muito importante. De seis em seis meses, faço minha avaliação com acompanhamento médico. A saúde é o nosso bem maior. Para viver bem, a gente tem que prezar pela saúde. Não apenas a física, como a mental.”

Questionada sobre o físico, ela conta que a barriga chapada é alvo de curiosidade dos seguidores. “Me perguntam muito sobre a barriga. Querem saber o segredo da barriga sequinha”, afirma ela, que não consome açúcar, nem fritura.

“Se eu comer fritura e gordura, sinto meu corpo reclamar. A perna fica mais inchada, o organismo não funciona direito… Em casa, minha alimentação não tem sal, não tem açúcar. Excluí totalmente o açúcar da minha vida”.