SBT lamenta falecimento do ator de 'Batoré'

"É com profundo pesar que o SBT lamenta o falecimento do ator e humorista Ivan Gomes, intérprete de 'Batoré', nesta segunda-feira, 10", inicia a nota divulgada pelo SBT sobre o falecimento do artista. A emissora recordou que, em 1993, Ivan iniciou em "A Praça é Nossa" com o personagem criado por ele, um pacato sertanejo que conta causos trágicos, mas hilariantes de sua vida em São Paulo, usando camisa florida e tênis azul, que popularizou o bordão "ah para, ô" .

Pernambucano da cidade de Serra Talhada, ele começou a fazer sucesso em pequenas apresentações na cidade de São Paulo e chegou à televisão com o número "Gol em Câmera Lenta", também criado por ele, que apresentou nos programas "Viva a Noite" e "Show de Calouros", recorda o SBT.

No final dos anos 80, Ivan fez figuração em "A Praça é Nossa", como o garçom do bar lateral que compunha o cenário do programa. "O sucesso veio a partir das primeiras aparições, e quase 30 anos depois, continuava em alta fazendo shows e participações em todo o país", informa a emissora.

Ainda, o personagem Batoré gravou disco com a música-tema "Você Pensa que é Bonito ser Feio?"

"Como ator, Ivan também esteve na primeira temporada de 'Cine Hólliudy' e na novela 'Velho Chico', ambas da TV Globo, fez humorísticos na RecordTV", informa ainda. O último trabalho do artista na televisão foi "Os Exterminadores do Além", ao lado de Danilo Gentili, veiculado pelo SBT em 2021.

"O SBT se solidariza com a família de Ivan, que deixa os filhos Ivann e Alexandra, com todo o público que sempre aplaudiu Batoré, e com seus colegas e amigos de A Praça é Nossa, e pede a Deus que os conforte neste momento difícil", finaliza a nota.