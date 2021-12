Saulo Poncio anuncia 'tempo' com Gabi Brandt: 'peço a oração de vocês'

O cantor Saulo Poncio anunciou, na noite da última sexta-feira (24), que ele e Gabi Brandt deram "um tempo" no relacionamento. Pelas redes sociais, Poncio disse que eles vivem uma crise no casamento e pediu orações dos fãs. As informações são do Gossip do Dia.

"Hoje nossa família passa por uma tempestade e não coube a mim decidir, mas só me resta orar para que Deus nos guarde e nos ajude", escreveu Saulo, solicitando apoio dos fãs. "Peço orações de vocês também pelo meu casamento, e creio que as promessas de Deus vão se cumprir novamente", disse. Veja o post na íntegra:

No story seguinte, Saulo garantiu que "não aconteceu nada demais" para que a decisão fosse tomada e afirmou que se trata apenas de uma crise, "como todo casamento tem".

Logo depois, o cantor postou uma foto de Gabi em seu Instagram com a legenda "Love u". Confira: