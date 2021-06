Sasha e marido curtem lua de mel em resort de R$ 23 mil a diária

Sasha e o recém-marido João Figueiredo estão aproveitando o tempo juntos. O casal, que já não ousou em gastar nas Ilhas Maldivas, agora eles curtem resort em Dubai com diárias que chegam a R$ 23 mil.

Nas Maldivas, o hotel escolhido pelo casal tinha diárias ainda mais caras: de até R$ 41 mil. Em Dubai, os hóspedes do resort podem usufruir de duas suítes, piscina privativa, passeios nas dunas, jantar ao ar livre, spa, entre outras atividades.

Sasha e João se casaram no civil dia 14 de maio. O casal também realizou uma cerimônia em Angra dos Reis, no Rio, para familiares e amigos no último dia 22 de maio.