Sasha e João Figueiredo curtem lua de mel nas Maldivas

A filha de Xuxa Meneghel casou em cerimônia religiosa e discreta em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, no último dia 22, e partiu com o marido João Figueiredo para a lua de mel nas paradisíacas Ilhas Maldivas, um dos destinos mais caros do planeta e mais procurado pelas celebridades.

Sasha vem postando fotos da viagem nas redes sociais. Neste domingo, 30, o casal passeou de barco pelo arquipélago no Oceano Índico, que tem águas cristalinas, recifes de coral e um cenário inconfundível.

“Não consigo colocar em palavras o que estou vivendo e sentindo. Quão lindo e especial é… E, principalmente, o quão grata sou por cada momento. (João, fico tão feliz só de pensar que esse é apenas o comecinho da nossa história, da um friozinho na barriga, sabe? Vou viver momentos como esses ao lado do meu amor e melhor amigo para o resto da minha vida❤️)”, escreveu a loira.

Sasha e João se hospedaram em um quarto que tem preço médio de R$ 18,8 mil, que possui piscina privativa e teto retrátil.