Sasha adianta retorno ao Brasil e visita Luciano Szafir em hospital

Sasha Meneghel e o marido João Figueiredo tiveram que interromper a lua de mel. O pai da modelo, o ator Luciano Szafir está internado desde o dia 22 de junho em São Paulo, com sérias complicações devido a covid-19. O ator havia apresentado melhora e saiu da ventilação mecânica. Segundo o último boletim divulgado pela assessoria de Szafir, ele segue na UTI recebendo suplementação de oxigênio e não tem previsão de alta.

Sasha e o marido estavam fora do Brasil desde o casamento, em maio deste ano. Mas ao saber do agravamento do quadro do pai, a modelo optou por retornar ao Brasil imediatamente. Segundo o assessor de Szafir, ele ainda não se vacinou no Rio de Janeiro pois ainda não havia chegado a vez da sua idade.