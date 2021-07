Sarah Andrade mostra o resultado de lipo LAD e silicone após 40 dias

A ex-BBB Sarah Andrade como está seu corpo 40 dias após se submeter a uma lipoaspiração LAD e colocar silicone. A loira posou de biquíni em frente ao espelho e falou sobre os procedimentos. As informações são do UOL.

"Dá para ver as marcações no corpo, já está mais desinchado. Parece que são 60 dias para o resultado final, então ainda deve mudar um pouco nas próximas semanas", explicou a ex-BBB nos Stories do Instagram.

“É muito engraçado porque o corpo muda muito rápido. Antes eu estava meio preocupada por medo de algumas coisas como peito e bunda estarem maiores do que eu queria. Estou muito feliz com o resultado”, completou.