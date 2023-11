Sandy diz que não se acha bonita sem maquiagem: 'Desacostumada da minha cara normal'

Convidada do programa “Angélica 50&Tanto”, Sandy fez revelações surpreendentes sobre questões ligadas à autoestima. Durante a conversa com as apresentadoras Angélica, Fernanda Souza e Maisa, a cantora revelou que não se acha bonita sem maquiagem. Ela disse que, por usar produtos de beleza desde muito nova, acabou se desacostumando da "cara normal".

“Eu vejo vocês postando foto sem filtro e eu não consigo. Eu não me sinto à vontade com que as pessoas me vejam 'nua e crua'. Eu não ando sem maquiagem”, explicou.

Na conversa, Angélica e as convidadas contaram histórias inéditas da vida pessoal e profissional, além de assuntos relacionados à estética. Sandy relembrou o início da carreira, na infância, o que resultou em inseguranças com a sua imagem.

A cantora revelou não abrir mão da maquiagem, até dentro de casa ela costuma usar os produtos no rosto. "Acho que é porque eu cresci assim, me vendo maquiada, me vendo arrumada. Para mim é muito normal, minha cara é aquela. A minha cara é essas que as pessoas veem pronta. Eu estou desacostumada da minha cara normal", falou.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)