Saiba quem é Silmara Miranda, ex-‘loira do Tchan’ que virou policial da PRF

Silmara Bezerra Miranda é uma servidora pública que trabalha na Polícia Rodoviária Federal (PRF) e ficou muito famosa na Web após os internautas saberem que ela é ex-dançarina do “É o Tchan". A agente fez parte do grupo entre os anos de 2003 e 2007, onde entrou para substituir Sheila Mello. Após deixar a banda, passou a se dedicar aos estudos para a carreira policial. As informações são do G1 DF.

VEJA MAIS

A agente é formada em Jornalismo. Inicialmente, a servidora tomou posse na PRF na superintendência de Santa Catarina. Mas, atualmente, integra a equipe de comunicação social da corporação do DF. Aos 40 anos, Silmara é natural do Rio de Janeiro e tem uma filha de nove anos. Ela trabalha e mora em Brasília desde outubro de 2020. Antes, Silmara já havia morado no Distrito Federal e sonhava em voltar.

Depois que saiu do "É o Tchan", quando estava com 26 anos, a ex-dançarina focou totalmente nos estudos. Ela chegou a cursar educação física, mas decidiu concluir a formação em Jornalismo. Em seguida, fez uma MBA (especialização) em jornalismo estratégico e em assessoria de imprensa.

Nas redes sociais, a servidora pública compartilhou que também já foi aprovada em um concurso da Polícia Civil de Santa Catarina para o cargo de escrivã, em 2017.