Saiba quem é Juan Paiva, convidado de hoje (11/02) no 'Mais Você' com Ana Maria Braga

O programa 'Mais Você' de hoje, (11/02), recebe o ator Juan Paiva como convidado especial para tomar o famoso café com a apresentadora Ana Maria Braga. Conheça o artista.

Quem é Juan Paiva?

Juan Paiva é um ator nascido no Vidigal, no Rio de Janeiro, que foi ingressado no projeto 'Nós do Morro' ainda criança. Ele ganhou fama nacional quando interpretou o paraplégico Wesley, na novela 'Totalmente Demais', um sucesso das 19h da Rede Globo. Desde então, ele participou da novela 'Malhação: Vivendo a Diferença' como Anderson e agora está no ar como o Ravi, em 'Um Lugar ao Sol'.

Juan Paiva é solteiro?

Não. O ator é casado com Luana Sonza e os dois são pais da pequena Analice.

Juan Paiva já foi indicado a prêmios famosos

O ator foi indicado ao prêmio 'Melhores e Piores da Tv', na categoria de Melhor Ator, além do 'Troféu Internet' como Revelação.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)