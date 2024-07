Saiba quem é a ex-atriz da Malhação internada em clínica para dependentes químicos

Renata Sayuri, conhecida por sua participação nas primeiras temporadas da novela teen "Malhação", da TV Globo, foi internada em uma clínica de reabilitação em Minas Gerais para dependentes químicos. A atriz, de 43 anos, buscou ajuda para tratar seu vício em drogas. As informações foram divulgadas pelo colunista Leo Dias.

Desde junho do ano passado, Sayuri está sendo atendida em uma fundação filantrópica. Fontes informaram que Renata está focada em reencontrar seu bem-estar, dedicando-se a atividades que promovem a saúde mental, como ioga e meditação. Seu acesso à internet e redes sociais é controlado durante o tratamento.

Além de "Malhação", Renata atuou em outras produções do SBT, como "Pequena Travessa" e "Revelação". Na Globo, ela participou do "Sítio do Pica-Pau Amarelo" como a Fada Do-I e interpretou Sara Lee na trama teen.

O último trabalho de Renata foi no filme "Deixe-me Viver" em 2016. Ela iniciou sua carreira na década de 90 e ganhou destaque como assistente de palco do programa "Fantasia" no SBT, entre 1997 e 1999.