Saiba o motivo de João Guilherme ter recusado convite para BBB

João Guilherme, filho de Leonardo, conquistou de fato a fama em 2021. Depois de namoros com famosas e “exposed” de traição da sua ex, o influenciador parece ter conquistado a fama e nada melhor do que carimbar sua carreira com um reality show.

A Coluna Léo Dias contou que João Guilherme recebeu o convite para participar do "Big Brother Brasil 22", mas ele não aceitou. A publicação ainda revelou o motivo da negativa.

Bem direto, o ator disse que não quer participar por não ter vontade.

Além de João Guilherme, a Coluna Leo Dias ainda revelou que Naiara Azevedo está confirmada no "BBB 22" e Arthur Aguiar estaria na fase de negociações com a Globo. Os dois negaram tal informação.

Recentemente a vida de João Guilherme ganhou mais holofotes quando após o seu término com Jade Picon, Gui Araújo, amigo do casal, revelou ter ficado com a jovem.