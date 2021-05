Sabrina Sato exibe corpaço em vestido que mostra tudo: 'Maravilhosa'

Sabrina Sato sempre causa com os looks. Nessa segunda-feira (24), ao divulgar seu novo reality, Ilha Record, a beldade compartilhou cliques em um local parecido com uma ilha, usando um vestido estampado todo aberto. A apresentadora impressionou ao exibir suas curvas saradas e bem bronzeadas no look.

"Marque o @ de quem você levaria pra uma ilha. Em julho tem", falou sobre seu programa que começará a ser gravado na próxima semana.

A Ilha Record, apresentado por Sabrina Sato, é um formato original da emissora com estreia prevista para julho. Ele será gravado com 13 celebridades em um lugar paradisíaco do litoral brasileiro. A atração será uma disputa cheia de aventura valendo prêmios e o público que definirá os rumos da competição.

Confira: