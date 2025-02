Roger Flores e Grafite aproveitam noite em Belém

Os ex-jogadores e comentaristas da Globo Roger Flores e Grafite estiveram na noite deste sábado (1°) em uma casa de shows localizada no bairro da Cidade Velha, em Belém. A dupla, acompanhada de amigos, aproveitou a noite paraense.

Roger Flores e Grafite estão em Belém junto com a equipe de esportes do Grupo Globo, incluindo a TV Globo e o SporTV. O jornalista Alex Escobar também está na cidade para a cobertura da Supercopa Rei, que ocorre neste domingo (02) no estádio do Mangueirão.

Roger Flores participará do Esporte Espetacular ao lado da apresentadora Bárbara Coelho, com transmissão ao vivo direto do Mangueirão. A edição especial do programa é apenas uma das atrações da Globo para o evento. A emissora também promoverá um show de abertura com a cantora Joelma antes da partida.

