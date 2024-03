Robinho comenta pela primeira vez sobre condenação por estupro e diz ter provas para ser inocentado

Pela primeira vez desde que foi condenado há nove anos de prisão na Itália, pelo crime de esturpo, o ex-jogador Robinho comentou sobre o caso. No próximo dia 20 de março, o Superior Tribunal de Justiça vai decidir o destino do atleta, que pode ser preso no Brasil. Apesar da tensão e da sentença na Europa, Robinho diz que possui provas sobre a inocência.

Em uma entrevista para uma emissora de tv, Robinho se manifestou questionando o motivo de estar sendo processado. “Por que que só eu estou respondendo por isso?”, disse ele se referindo as outras pessoas que supostamente também participaram do crime.

Além disso, em um outro trecho da entrevista, Robinho diz ter provas para continuar afirmando ser inocente. “Eu não estou pedindo para me inocentarem sem provas, eu tenho as provas”, garantiu ele.

Prisão no Brasil

Liderados pelo relator Francisco Falcão, os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), vão se reunir para decidir se Robinho deve ou não ser preso no Brasil pelo caso de estupro pelo qual foi acusado na Itália.

Sobre o caso

Robinho foi condenado a nove anos de prisão na Itália por um estupro coletivo. O julgamento italiano em última instância aconteceu 9 anos após o crime, mas o ex-jogador já estava no Brasil e, devido a isso, não ficou preso na Europa.

Após o encerramento do caso, a Justiça italiana chegou a pedir a extradição de Robinho, mas o Brasil não aprovou. Por isso, o pedido para que a pena fosse cumprida em solo brasileiro foi homologado.