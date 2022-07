Roberto Carlos ameaça encerrar show após se irritar com público mal-educado

O cantor Roberto Carlos, 81 anos, ameaçou acabar a sua apresentação Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira (13), antes do previsto. O artista se irritou com o comportamento do público em um dos principais momentos de sua apresentação: a entrega das suas famosas rosas.

O público se aproximou do palco para tentar conseguir o mimo, só que um tumulto começou. Um empurra-empurra tomou conta do local, e ele se incomodou.

O Rei ameaçou finalizar o show antes caso os fãs não ficassem quietos na frente do palco.

Ao cantar “Jesus Cristo”, Roberto Carlos criticou a falta de educação dos fãs que atrapalharam quem estava sentado vendo a apresentação.

Veja imagens do show: