Roberto Carlos tem shows cancelados, mesmo negativado para Covid-19; confira novas datas

O cantor Roberto Carlos, 81 anos, teve a agenda de shows cancelada no Rio de Janeiro (RJ), após apresentar sintomas gripais, mesmo com resultado negativo para a covid-19. A informação é da assessoria de imprensa do artista, que comunicou a decisão por meio da conta oficial no Instagram do "Rei".

"A assessoria de imprensa do artista Roberto Carlos comunica que o cantor, mesmo negativado para o Covid 19, ainda permanece com sintomas gripais. Para a segurança e proteção de todos, manteremos a decisão de transferir os próximos 03 (três) shows que seriam realizados no Qualistage/RJ", informa a nota oficial.

Na postagem os fãs do cantor se manifestaram desejando melhoras ao artista. Confira o comunicado na íntegra:

Outra agenda de Roberto Carlos também havia sido cancelada, só que em São Paulo (SP), no período que o artista estava positivado para Covid-19. Os Shows do dia 22 e 24 de junho, transferidos para os dias 27 e 28 de julho, respectivamente.

Para quem se programou para assistir as apresentações no Rio de Janeiro, a assessoria tranquilizou os fãs e informou que os ingressos passarão a valer automaticamente para as novas datas. Somente as agendas de 9 e 10 de julho permanecem confirmadas na data

Veja as novas datas dos shows de Roberto Carlos

De 02/07 para 23/07 – 20h (sábado)

De 03/07 para 24/07 – 20h (domingo)

De 06/07 para 13/07 – 21h30 (quarta feira)