Rivandro França, ex-apresentador do SBT e chef de cozinha, morre aos 45 anos

Morreu, aos 45 anos, o ex-apresentador e chef de cozinha Rivandro França. O corpo de França, dono do restaurante "Cozinhando Escondidinho do Riva", foi encontrado na manhã do último sábado (23) na própria residência no Recife. O ex-apresentador da afiliada da SBT foi sepultado ontem (24), por volta das 16 horas. Rivandro deixa a esposa e dois filhos.

Rivandro foi velado na capela de Santo Amaro, que fica no cemitério e bairro de mesmo nome, na capital de Pernambuco. Segundo informações da TV Jornal, onde ele trabalhou, o corpo do ex-apresentador foi encontrado sem marcas de violência e a casa não apresentava sinais de arrombamento.

Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado pela Delegacia do município de Paulista. Em nota, a corporação disse que atua de forma comprometida na compreensão e elucidação dos fatos e que “as equipes já deram início às investigações preliminares e seguirão até o esclarecimento da ocorrência".

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)