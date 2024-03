Morre pastor da Assembleia de Deus, em Belém, Gilberto Marques de Sousa

Repercurte nas redes sociais , na noite desta setxa-feira (22), em Belém, o falecimento do pastor da Assembleia de Deus, Gilberto Maques de Sousa

Bastante popular entre os integrantes da igreja evangélica, o pastor presidia a Convenção de Ministros e Igrejas Evangélicas das Assembleias de Deus do Pará (Comiadepa).

No ano de 2012, Gilberto Marques foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2012, pelo empenho em projetos sociais. A comissão brasileira, responsável pela indicação do ministro paraense, é composta por grupo de pastores liderados pelo radialista MM do Brasil.

O governador Helder Barbalho se solidarizou com familiares e amigos do religioso, em post nas redes sociais.

"Lamento o falecimento do amigo e pastor da Assembleia de Deus, @prgilbertomarques . Decreto #luto oficial do Estado e deixo meus sentimentos aos familiares e aos amigos", escreveu o chefe do Executivo estadual. .