Rihanna posta primeiro vídeo do filho com A$AP

Neste sábado, 17, Rihanna postou, pela primeira vez, um vídeo do filho com A$AP Rocky. Os seguidores da cantora no Tik Tok se derreteram em elogios à fofura da criança: "Neném mais fofo", "é o bebê mais fofo do mundo", comentaram alguns.

Outros seguidores se surpreenderam com o tamanho do bebê, que nasceu em 13 de maio e já está com 7 meses de idade. também teve internauta brincando que o menino nunca vai ter que se preocupar em pagar boletos.

Houve quem comparasse o rostinho da criança com os do pai e da mãe: "Não parece muito com ela, mas é lindo também", "é a cara do Rocky".