Reynaldo Gianecchini revê cenas de beijo e comenta gafe com Vera Fischer

Vinte anos após as gravações das cenas de "Laços de Família", que está sendo reexibida na Globo, Reynaldo Gianecchini fica assustado ao rever as cenas de beijos ousados com Vera Fischer. “Assistindo agora, fico bem chocado. Eu não tinha experiência alguma. Não sabia que tinha que combinar como a gente ia beijar em cena”, contou o ator em entrevista a Theodoro Cochrane.

Gianecchini interpretava o personagem "Edu", que fez par romântico com "Helena", interpretada por Fischer. Ele disse que os beijos quentes aconteceram "por acaso". Ele estava estreando na tevê e disse ter imaginado como um jovem beijaria uma mulher linda. Porém, não combinou com ela como seriam os beijos, que aconteceram naturalmente, inclusive de língua.

“A Vera também foi sem pudor nenhum, ela se jogou nas cenas. Isso não foi uma coisa pensada. Foi aquilo que aconteceu”.

Na época, ele era casado com a jornalista Marília Gabriela.