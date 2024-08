Restos mortais do cantor Claudinho 'desaparecem' de jazigo

Os restos mortais de Claudinho, que formava a dupla com Buchecha, desapareceram do túmulo onde estavam enterrados. O cantor, que faleceu em 2002, aos 26 anos, em um acidente de carro, estava sepultado no cemitério Memorial do Carmo, na zona norte do Rio de Janeiro, em um jazigo próprio. A informação foi divulgada pelo colunista Alessandro Lo-Bianco no programa "A Tarde é Sua", da Rede TV!.

A viúva de Claudinho, Vanessa Alves, teve conhecimento do ocorrido ao ver um vídeo no YouTube feito por um fã que visitou a sepultura. Nas imagens, ela nota que o nome no jazigo era diferente e que outra pessoa estava enterrada no local onde deveria estar o corpo de seu marido.

Vanessa já acionou a Justiça após descobrir que a administração do cemitério havia removido o ossário do artista da sepultura sem o conhecimento ou consentimento da família. “Me informaram que fizeram a exumação após tentar contato com a família por telegrama. (…) Fique muito triste. Por ser um jazigo perpétuo, eles não deveriam abrir”, contou à TV.

As primeiras informações são de que o jazigo foi vendido clandestinamente para outra família e, desde 2021, o local está ocupado por outro corpo. O caso está sendo investigado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.