Relembre os principais trabalhos do ator Sidney Sampaio

Não é de hoje que o ator Sidney Sampaio, de 43 anos, um dos jurados do Rainha das Rainhas 2024, na última sexta-feira (23), chama atenção no cenário nacional. Desde a sua primeira aparição em “Malhação”, quando interpretou o estudante Daniel Bittencourt, o galã coleciona papéis na TV. Relembre seus principais personagens:

Antes desse papel, o ator já havia feito uma participação especial em outra produção teen, no seriado "Sandy e Junior", em 1999. Sua trajetória na emissora incluiu ainda participações em diversas novelas de sucesso, como "Alma Gêmea" (2005), "Sete Pecados" (2007), "Salve Jorge" (2012) e "Amor à Vida" (2013).

No SBT, Sampaio fez parte do elenco de "Canavial de Paixões", exibida em 2003. Já na Record TV, o ator deixou sua marca em produções como "Os Dez Mandamentos", "Apocalipse" e "Topíssima".

O último trabalho de Sampaio na televisão foi em 2021, em um episódio do humorístico "Tô de Graça", exibido no Multishow. Além disso, no mesmo ano, ele protagonizou o filme "A Força de um Sorriso", ao lado de Antônia Morais, filha da renomada atriz Glória Pires.