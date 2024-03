Exclusivo: Sidney Sampaio revela planos no Pará ao se estabelecer como morador de Belém

Desde que Sidney Sampaio apareceu como jurado do Rainha das Rainhas 2024, no último dia 23 de fevereiro, os paraenses ficaram curiosos para saber sobre os planos do ator em Belém. Para quem não lembra, em novembro de 2023, o artista anunciou que moraria na capital paraense. Em conversa exclusiva com o Grupo Liberal, Sidney Sampaio revelou o que fará em Belém.

“Ainda não estou morando aqui, mas estou quase. Tem a questão da transferência da minha faculdade para cá, que é no curso de medicina. Então, para mim é muito legal, isso eu consegui fazer aqui. Na verdade, agora eu tranquei, porque ficou muito difícil conciliar o trabalho com a faculdade lá no Rio de Janeiro. Aqui vai ser mais fácil, vou estar amparado e as coisas vão fluir melhor”, revelou o ator.

“A verdade é que aqui tem um contato maior com a natureza, eu já morava no sítio. Sou um pouco suspeito, me isolava um pouco lá. E também tenho um grande interesse no futuro, na área da saúde, entrar para as pesquisas em fitoterápicos. Acho que estou na região certa”, acrescenta.

Sidney Sampaio deu vida a diversos personagens bíblicos na Record, mas seu último projeto como ator foi ao interpretar Valtão, em uma participação na 5ª temporada no “Tô de Graça”, no Multishow, em 2021.

O artista revela que tem muitos projetos audiovisuais saindo do papel este ano. “Tenho 21 anos de carreira como ator, para mim isso é muito legal e sou muito grato pelas coisas incríveis, experiências maravilhosas que conquistei. Mas eu gosto de me reconstruir, de recriar e sair da zona de conforto. Então, pretendo sim fazer coisas ainda para televisão, para o cinema e streaming, mas te confesso que estou bem focado agora na minha faculdade mesmo”, conta.

Questionado sobre como irá manter a sua vida financeira em Belém, Sidney Sampaio riu e brincou: “Estou abrindo uma vaquinha online (risos), vou divulgar meu pix, brincadeira. Vou juntamente conciliar a carreira e a vida de estudante. Porque estou montando dois projetos aqui no Pará, um que é para o canal aberto, a gente já finalizou dois pilotos. Não vou dizer agora já que está em aprovação, mas é um programa de televisão, uma revista eletrônica. Mas o outro é um programa, que tem a ver com a cultura paraense, diversidade gastronômica, riqueza desses ingredientes que são muito únicos. Isso já seria mais para o streaming. São coisas que estou produzindo e consigo adequar aí a questão de agenda para priorizar a faculdade como eu te falei. Gravaria no máximo umas ou duas vezes por semana, provavelmente final de semana e consigo tocar a faculdade durante a semana. Eu acho que consigo me sustentar (risos)”, finaliza o ator.

Tratando os detalhes sobre a sua mudança, Sidney Sampaio ainda está sem residência fixa em Belém, mas esse é o próximo passo dos seus planos: “Ainda estou ficando na casa de amigos, eu pretendo sim ter um imóvel aqui, mas assim que as coisas estiverem estabilizadas. Por enquanto estou abusando da hospedagem do pessoal. Amigo é para isso”.