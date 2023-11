Ator Sidney Sampaio decide morar em Belém

O ator Sidney Sampaio deve ser o mais novo morador da capital paraense em 2024. O artista vai transferir o curso de Medicina que faz no Rio de Janeiro para Belém. Ele chegou esta semana à cidade para colocar em prática essa decisão. As informações foram obtidas com exclusividade pelo colunista do jornal O Liberal, Christian Emanuel.

Amigos próximos do ator afirmam que ele tem planos empreendedores para desenvolver em Belém. Sua presença tem sido constante em eventos na cidade nos últimos anos, como em festas, shows e eventos empresariais.