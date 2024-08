Conheça a história de amor entre Silvio Santos e Íris Abravanel

O apresentador Silvio Santos, uma das figuras mais icônicas da televisão brasileira, faleceu neste sábado (17/8), aos 93 anos. Senor Abravanel, nome verdadeiro do comunicador, deixa, além de um legado significativo, seis filhas e sua esposa, Íris Abravanel, com quem compartilhou 43 anos de sua vida.

Íris Abravanel entrou na vida de Silvio Santos como a segunda esposa do apresentador, sucedendo Maria Aparecida Vieira, que faleceu em 1977. A história entre Íris e Silvio começou a se desenhar em 1967, durante o casamento dela com seu primeiro marido. Na época, Íris tinha apenas 19 anos, enquanto Silvio, com 37, ainda era casado com Maria Aparecida.

O romance entre Íris e Silvio só se concretizou em 1974, cerca de um ano após a separação de Silvio com Maria Aparecida. O casal oficializou a união em 20 de fevereiro de 1981, formando uma nova família. Juntos, tiveram quatro filhas: Daniela Beyruti, Patrícia Abravanel, Rebeca Abravanel e Renata Abravanel. As filhas Cintia e Silvia Abravanel são frutos do primeiro casamento de Silvio com Maria Aparecida.

Apesar de uma relação marcada por momentos de intensa cumplicidade, o casamento enfrentou turbulências. Em 1992, Silvio e Íris passaram por uma separação temporária, marcada por um episódio de ciúmes por parte do apresentador, que resultou em um desentendimento registrado na polícia. Íris relatou que Silvio havia "abandonado o lar, levando muitos objetos, inclusive obras de arte, em um caminhão de mudança."

No entanto, o amor prevaleceu e Íris permaneceu ao lado de Silvio após sua saída do SBT e durante sua internação em São Paulo. Recentemente, Íris compartilhou uma foto ao lado de Silvio, com a legenda: “Para quem está com saudades dele, uma foto de ontem.” A imagem é um lembrete da profunda conexão que os dois mantiveram até o fim.

A história de Silvio e Íris é marcada por altos e baixos, mas, acima de tudo, por um amor duradouro que resistiu às adversidades.