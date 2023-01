Recepcionista de hotel é demitida após ser flagrada em quarto de Loreto

A recepcionista de um hotel em Cambará do Sul (RS) virou assunto na cidade após ser demitida do emprego. Durante o expediente de trabalho, ela resolveu dar uma 'fugidinha' para resolver alguns problemas, pelo menos foi essa justificativa dada por ela para se ausentar momentaneamente de suas funções. O que ela não previu é que as câmeras de vigilância do hotel flagrariam outra situação.

As imagens do circuito interno de segurança revelaram o momento em que a recepcionista entrou no quarto do ator global José Loreto.

A coluna Leo Dias apurou, com provas e relatos de quem presenciou toda a situação, como foi a descoberta do caso, que aconteceu em 2020. Na ocasião, o ator e outros artistas estiveram na cidade para gravar o longa-metragem ‘A Cerca’.

Tudo começou com um flerte na recepção. Não se sabe os dois chegaram a se encontrar fora do hotel, mas, no seu último dia como hóspede, Loreto teria feito um convite à funcionária para que fosse até o seu quarto, e ela aceitou.

No dia fugidinha, a recepcionista subiu para o quarto do ator e lá ficou. Eles pegaram no sono e só acordaram no dia seguinte. Loreto, até onde se sabe, nunca mais pisou em Cambará do Sul e, quanto à recepcionista, além de perder o emprego ainda foi alvo de comentários em toda a cidade.