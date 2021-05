Reality show de casais tem séria acusação de agressão física; entenda

Fogo no parquinho no reality show "Power Couple Brasil", da Record. Na madrugada desta quinta-feira (20), a apresentadora Adriane Galisteu afirmou que a produção vai revisar cenas após Deborah Albuquerque acusar Márcia Fellipe de agressão durante o programa ao vivo.

"Você me agrediu agora aqui, você me deu uma unhada", disparou a mulher de Bruno Salomão. A confusão começou assim que Galisteu pediu que Deborah e Bruno, Casal Power da semana, salvasse uma dupla da eliminação. A ruiva, no entanto, não foi direto ao ponto e começou a jogar indiretas para Márcia.

"Fala você [Bruno] porque eu não posso falar nada, eu tenho que me apagar, eu não posso fazer nada, eu não posso vestir roupa, não posso falar, não posso respirar", disse Deborah. "Porque você é hipócrita", gritou Márcia.

Em seguida, a mulher de Bruno acusou a adversária. "Você precisa de palco, você precisa de uma vítima para aparecer, você me agrediu agora aqui, você me deu uma unhada", afirmou Deborah. "Hipócrita. Tu não sabe o que é uma agressão, porque se eu fosse te agredir, tu não estava falando agora, não, minha amiga", rebateu a companheira de Rod Bala.

Galisteu interrompeu a briga e disse que as cenas serão revisadas pela equipe do reality. "Deixa eu falar sobre esse assunto: vocês mesmos falam que o Brasil está vendo, nós temos aqui uma direção, uma equipe enorme, de olho em tudo, eles vão avaliar. Fiquem tranquilos que a gente vai fazer tudo o que tem que ser feito".

Assista ao vídeo: