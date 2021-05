Rapper T.I. e esposa são acusados por 30 mulheres de ataque sexual

O rapper e ator americano T.I. e a esposa, Tameka ‘Tiny’ Harris, estão sendo investigados pelo Departamento de Polícia de Los Angeles após ter chegado a 30 o número de mulheres que alegam terem sido dopadas e abusadas sexualmente pelo casal. Os crimes teriam ocorrido nos estados da Califórnia e da Geórgia. As investigações foram noticiadas pelo site do canal de TV Fox News.

T.I. participou de ‘Homem-Formiga’ (2015) e ‘Homem-Formiga e a Vespa’ (2018), além de ter protagonizado junto com Tameka o reality show sobre a vida do casal, intitulado ‘T.I. & Tiny: The Family Hustle’, de 2018 a 2020.

Devido o surgimento ds primeiras denúncias, T.I. foi afastado do terceiro 'Homem-Formiga', com lançamento previsto para 2022. Além disso, foi cancelada a quarta temporada da série gravada em 2021.

As acusações seguem padrões semelhantes. As mulheres dizem ter encontrado com o casal em bares ou festas e terem sido forçadas a engolir comprimidos. E, quando estavam dopadas e com os corpos dormentes, eram abusadas sexualmente em quartos de hotel.

T.I e Tameka estão juntos desde 2001, mas casados desde 2010, e têm três filhos juntos. Eles negam as acusações por meio de advogados e assessores. A identidade das acusadoras tem sido mantida em sigilo.

Por meio de advogado, foi publicado o relato uma mulher de 20 anos que alega ter sido vítima do casal em Miami, em 2010. Ela conta que conheceu os dois numa boate e, após ser obrigada a tomar o comprimido, foi levada a um hotel, onde o segurança do casal supostamente pegou seu telefone e T.I. “a forçou a tirar uma substância em pó de seu dedo”. O advogado acresentou: “[Tiny] a despiu e começou a ter relações sexuais. Ela disse que seu corpo estava dormente, a sala estava ficando mais lenta e ela não podia consentir”.

Outra mulher acusa T.I. e um amigo do sexo masculino de tê-la drogado e estuprado em um hotel em Miami, também em 2010. Enquanto outra vítima alega que foi "drogada... e traficada para sexo em Nevada, Califórnia e Flórida".