Rainha Elizabeth será uma das primeiras a se vacinar contra Covid-19

A rainha Elizabeth II, de 94 anos, e seu marido, o príncipe Philip, de 99 anos, serão um dos primeiros a receber a vacina da Pfizer no Reino Unido.

Depois de serem vacinados, a rainha deve vir a público informar que recebeu as duas doses do imunizante, com o objetivo de encorajar os britânicos.

Na última quarta-feira (02), o Reino Unido concedeu o primeiro registro do mundo para o uso de uma vacina contra a Covid-19.

Nesta semana 800 mil doses da Pfizer devem estar disponíveis para o início da vacinação, que deve priorizar os mais vulneráveis à doença, como os idosos.