Rafael Portugal divertiu seguidores ao mostrar mais um ‘novo visual’

Nas últimas semanas, Rafael Portugal tem viralizado nas redes sociais ao usar filtros que alteram sua aparência. Depois de aparecer na última quarta-feira, com os fios alisados e com uma densa barba, nesta quinta-feira (29) ele optou por um editor que deixou os fios mais curtos. O humorista divertiu os seguidores ao mostrar a suposta mudança.

"Máquina 4 e aparei a barba. SÓ? ISSO, OK? Já já Cresce de novo, fiquem tranquilos", escreveu ele na legenda do post no Instagram, na manhã de hoje.

Os fãs não caíram na “pegadinha” do comediante e logo apontaram os erros esquisitos deixado pelo filtro, como as orelhas grandes e uma linha estranha em sua testa.

Entrando na brincadeira e para ajudá-lo, os seguidores recomendaram umas aulas de edição. “Faltou um curso de Photoshop mano", comentou um. "Precisa melhorar na ferramenta apagar", apontou outra. "Só faltou cortar o cabelo do Dedo", afirmou uma terceira.