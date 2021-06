Rafa Kalimann fala em usar pandemia ‘para nosso benefício’ e indigna internautas

Rafa Kalimann virou um dos assuntos mais comentados do Twitter, na última terça-feira (29), após uma fala controversa sobre a covid-19. No dia em que o país alcançou a marca de 516 mil mortes, a vice-campeã do “BBB 20” afirmou que o momento atual irá ensinar as pessoas a se tornarem melhores, já que foi necessário se adaptar. As informações são da Contigo.

"Quem de fato se abriu para viver esse momento de tanta dor para aprender... Porque nós temos duas opções: transformar isso [a pandemia] em ódio, como muitas pessoas fizeram, ou usar isso para o nosso benefício, aprender e evoluir como ser humano", iniciou o desabafo.

"Eu mesma acho que amadureci tanto a minha maneira de ver, de absorver, de querer aprender, de buscar e de entender [as coisas]. Acho que todo mundo está vivendo esse processo agora, sabe? A nossa ficha vai cair quando tudo isso passar", concluiu.

A fala desagradou muitos internautas, em especial aqueles que perderam familiares e amigos para a doença. Nas redes, o nome da influencer viralizou com comentários negativos.

"Sim, Rafa Kalimann, 15 milhões de brasileiros desempregados, metade da população sem comida no prato, com certeza a coisa mais importante é e aprender", declarou um internauta. "Tem gente que perdeu mãe e pai de uma vez! E é momento de aprender?", ponderou um segundo. "O marido da minha prima morreu com trinta e dois anos porque o presidente comprou vacina falsa pra roubar bilhões. Me diz agora o que eu vou aprender com isso", questionou outro.

Assista: