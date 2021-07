Rafa Kalimann e Daniel Caon terminam namoro

Os ex-BBBs Rafa Kalimann e Daniel Caon não são mais um casal. Oito meses após o pedido de namoro grandioso que virou um dos assuntos mais comentados da internet, o relacionamento dos dois chegou ao fim. As informações são da coluna de Fábia Oliveira.

O término aconteceu nesta semana, em comum acordo. No entanto, pessoas próximas aos dois revelaram que Rafa tem sentido bastante a separação e está mal com o fim do namoro.

O pedido de namoro foi feito em 10 de novembro de 2020, com direito a fogos de artifício. Rafa e Caon estariam juntos poucos meses após ela deixar o “BBB 20”, como uma das finalistas.